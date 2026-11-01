In seiner Rolle als Captain Picard sagte der kürzlich verstorbene Schauspieler Sir Patrick Stewart einmal: „Es ist möglich, keine Fehler zu machen und trotzdem zu verlieren. Das ist keine Schwäche. Das ist das Leben.“ So war es am Samstag für die HSG Werratal aber nicht. Im Halloween-Derby und Spitzenspiel leistete man sich ein paar Fehler, die die HSG Suhl eiskalt auszunutzen wusste. Die Gäste wiederum zeigten in einem hochklassigen Handballspiel keine Schwächen und stehen somit als einzig ungeschlagenes Team weiterhin an der Tabellenspitze der Oberliga.