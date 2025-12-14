Nach dem Unentschieden gegen Hermsdorf hatte der Werrataler Trainer Frank Ihl geurteilt: „32 Gegentore daheim sind einfach zu viel“ und konzentrierte sich mit seiner Mannschaft in den folgenden Trainingseinheiten auf die Abwehrarbeit. Auch wenn es am Samstagabend auswärts gegen den Tabellenletzten SV Aufbau Altenburg ging und somit wohl eher weniger Offensivdruck zu erwarten war, setzte Ihl Prioritäten. An diese hielten sich seine Spieler mit einem 30:21-Erfolg dann auch.