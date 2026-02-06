„Wir wollen jedes Spiel gewinnen“, lautet die selbstbewusste und klare Ansage von Trainer Frank Ihl für seine HSG Werratal in dieser Saison. Daran haben sich die Oberliga-Handballer bislang auch weitgehend gehalten. Nach der Auftaktniederlage in Mühlhausen ist die HSG seit elf Spielen (zehn Siege, ein Remis) ungeschlagen. Am Samstag soll auch im Heimspiel gegen den HBV Jena ein Erfolg her. Eigentlich ist es das Spitzenspiel, aber ein Detail macht den Unterschied.