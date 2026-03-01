Es gibt solche Tage. Das musste die Titelkonkurrenz der HSG Werratal am Samstag ebenso merken wie die Werrataler selbst. Während aber Suhl (gegen Weimar) zumindest einen Punkt erspielte und Apolda (in Erfurt) nach langem Rückstand noch knapp gewann, standen die Breitunger Oberliga-Handballer in dieser Saison in eigener Halle erstmals ohne etwas Zählbares da. Gegen den LSV Ziegelheim unterlag man 29:32 und das völlig verdient, so die einhellige Meinung.