Die Damenmannschaft der HSG Werratal befindet sich – mit viel Vorfreude – in der Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison. Nach einem sportlich schwierigen Jahr in Thüringens höchster Spielklasse, das das HSG-Team auf dem letzten Tabellenplatz beendete, wäre der Abstieg eigentlich die Konsequenz gewesen. Durch den Rückzug anderer Mannschaften bleiben die Werratalerinnen jedoch auch in der kommenden Saison Teil der Oberliga und stellen sich dieser Herausforderung.