Es war ein langer Handballtag im Breitunger Sportzentrum und zum Abschluss konnte am Samstagabend festgestellt werden: Aus Sicht der HSG Werratal war es auch ein Feiertag. Nachdem die Herren-Reserve ihre Tabellenführung in der Regionsliga ausbaute, sich die Damen-Reserve trotz kämpferisch starker Leistung dem neuen Tabellenzweiten recht knapp geschlagen gab und die erste Damenmannschaft ihr Spitzenspiel kampflos gewann, setzten die Oberliga-Herren am Abend im Spitzenspiel gegen den SV Hermsdorf mit einem 35:32-Erfolg noch einen drauf.