Die Hölle existiert im Handball und liegt gut fünf Kilometer östlich von Gera. Bewohner der gefürchteten „Hölle Ost“ ist der HSV Ronneburg. Deren 1969 erbaute Halle ist eng und kalt, die Decke niedrig und das Publikum sehr stimmgewaltig. Hier soll sich kein Gegner allzu wohlfühlen. Mitunter kippt die Stimmung und geht über das erwünschte Maß hinaus. Ende Februar 2023 etwa, als die Sonneberger Handballer einen Auswärtssieg aus der Hölle mitnehmen, gehen die Spieler nach Abpfiff aufeinander los, teils rassistische Äußerungen fliegen übers Spielfeld. Bereits während der Partie mangelte es nicht an Beleidigungen.