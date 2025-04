Die zweite Mannschaft des ThSV Eisenach siegt bei der HSG Werratal mit 33:31 Toren. Damit sichert sich der Tabellenführer vorzeitig den Staffelsieg in der Oberliga. Soweit der nüchterne Fakt zum jüngsten Derby im Breitunger Sportzentrum. Dass das Spiel mittlerweile seit Jahrzehnten alles andere als ein normales Punktspiel in Thüringens höchster Spielklasse ist, bekommen die Akteure beider Teams früh eingeimpft. Trotzdem war die Partie in diesem Jahr noch einmal eine besondere. Dies hatte gleich mehrere Gründe.