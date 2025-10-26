Wenige Tage zuvor hatte die HSG Werratal den Rekordspieler des ThSV Eisenach (dortiger Abschied 2022), Adrian Wöhler, als Neuzugang präsentiert. Am Samstag kam der 38-Jährige beim Oberliga-Heimspiel der HSG gegen den HSV Weimar zu seinem Debüt und es wirkte, als gehörte er von jeher fest zum Inventar der Werrataler. Mit neun Treffern trug er einen großen Teil zum 36:26-Erfolg bei, dem zweiten Sieg beim zweiten Auftritt vor dem gleichermaßen begeisterten wie begeisternden Breitunger Publikum.