Für die HSG Werratal dürfte es das im Meisterschaftsrennen der Handball-Oberliga wohl leider gewesen sein. In der 34:22-Niederlage im Spitzenspiel beim Tabellenführer HSV Apolda am Freitagabend ließen die Werrataler zum einen einige ihrer Stärken aus dieser Saison vermissen, zum anderen war der Spitzenreiter aber auch schlicht zu souverän in seinem Auftreten. Die Apoldaer brannten auf eine Revanche für die einzige Saisonniederlage, die ihnen im Hinspiel zugefügt worden war.