Handball-Oberliga: In Ziegelheim auf die Zielgerade

Für die HSG um Trainer Adrian Wendlandt ist es das vorletzte Auswärts- sowie das drittletzte Saisonspiel. Das Hinspiel im Breitunger Sportzentrum war für die Werrataler der Saisonauftakt mit unerwünschtem Ergebnis. Vor sieben Monaten trennten sich beide Mannschaften mit einem 31:31. Für Ziegelheim ist die Partie gegen Werratal nach einer Auswärts-Tournee mit vier Spielen und vier Niederlagen die erste Gelegenheit seit Mitte Januar, sich dem heimischen Publikum zu präsentieren. Der Begegnung am Samstag folgen dann noch zwei weitere Heimspiele. Die HSG will sich wieder in guter Form präsentieren und den dritten Tabellenplatz verteidigen. Im Saisonendspurt folgen im Mai noch ein Auswärtsspiel in Ronneburg und der Abschied vor eigenem Publikum gegen Saalfeld/Könitz.