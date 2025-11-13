Welche ist die stärkste Mannschaft der Thüringer Handball-Oberliga? Das könnte sich am Samstagabend (15. November, ab 19.30 Uhr) in Breitungen entscheiden, wenn die HSG Werratal 05 auf die HSG Suhl trifft. Vor einer Woche stolperte Regionalliga-Absteiger HSV Apolda 1990 vor 400 Zuschauern heftig im Breitunger Sportzentrum und musste die Tabellenführung an Suhl abgeben. Die sind nun das einzig verbliebene Team der Liga, das noch keinen Zähler abgegeben hat. Nun muss Suhl zum Dritten Werratal. Was muss passieren, dass Suhls Serie nicht auch in Breitungen reißt? Das fragten wir Cheftrainer Niels Greiner am Dienstag dieser Woche.