Nach knapp einmonatiger Weihnachtspause kehrt die HSG Werratal am Sonntag wieder in den Spielbetrieb der Oberliga zurück. Nachdem zum Abschluss des vergangene Jahres in Saalfeld im vierten Auswärtsspiel endlich der erste Sieg gefeiert werden konnte, stehen für Trainer Adrian Wendlandt und seine Mannen zunächst zwei Partien in der Fremde an. Am Sonntag geht es zum Tabellensiebten HSV Weimar. Bis Ende Januar folgen eine Partie in Jena sowie das Rückspiel gegen die Weimarer.