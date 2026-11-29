Im Vorfeld der Partie hatte HSG-Trainer Frank Ihl ausdrücklich vor dem LSV Ziegelheim gewarnt und seine Mannschaft und auch die Werrataler Fans aufgefordert, den Gegner trotz seiner bislang null Punkte sowie des letzten Tabellenplatzes auf jeden Fall ernst zu nehmen. Er sollte damit recht behalten, denn die Ziegelheimer machten der HSG Werratal in deren Heimspiel am späten Samstagnachmittag insbesondere in der ersten Halbzeit lange das Leben schwer.