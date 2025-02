Am Samstag wollte die HSG Werratal ihre Oberliga-Saison eigentlich mit dem Auswärtsspiel beim Tabellensechsten LSV Ziegelheim fortsetzen. Doch daraus wird nichts, der unsichtbare Gegner Grippe-Virus ist schwer zu schlagen. In den vergangenen Wochen gestalteten sich die Trainingsmöglichkeiten für HSG-Trainer Adrian Wendlandt durch zahlreiche krankheitsbedingte Ausfälle in seiner Mannschaft überaus schwierig. In den vergangenen Tagen befand sich das Auswärtsspiel daher in der Schwebe, mit dem Gegner einigte man sich nun auf eine Neuansetzung der Partie. Somit können sich die Werrataler Handballer auskurieren, weiter geht es am 22. Februar mit dem Heimspiel gegen den SV Hermsdorf.