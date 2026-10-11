Das Wolfsrudel gezähmt, den Wölfen die Zähne gezogen – dies sind bildhafte Umschreibungen für eine simple Tatsache: Die Handballer der HSG Werratal haben mit einer starken Leistung und dem Publikum im Rücken dem bisherigen Spitzenreiter Wölfe Erfurt in deren fünftem Spiel der Oberliga-Saison die erste Niederlage beigebracht. Die HSG Suhl darf sich freuen, wurde sie trotz eines spielfreien Wochenendes doch damit an die Tabellenspitze geschoben.