Mit dem zweiten Auswärtserfolg nacheinander sowie vierten Sieg in Folge hat die HSG Werratal bewiesen, dass sie auch zwischen den Jahren ihre starke Form nicht eingebüßt hat. Für Trainer Adrian Wendlandt und seine Mannschaft steht in der Handball-Oberliga am Samstag (17.30 Uhr) eine echte Bewährungsprobe an. Im Spitzenspiel tritt der Tabellenvierte aus Breitungen beim Rangzweiten HBV Jena an.