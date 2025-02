Sechs Siege und ein Remis aus den letzten sieben Spielen, dabei auch dreimal erfolgreich in fremden Hallen – der Tabellenzweite HSG Werratal tritt in aktueller Form in nahezu jedem Oberligaspiel als Favorit an. Dies wird auch am Samstag (18.30 Uhr) in der Landeshauptstadt der Fall sein, wenn Trainer Adrian Wendlandt und seine Werrataler Jungs beim derzeitigen Rangneunten Wölfe Erfurt antreten.