Handball-Oberligist HSG Werratal betrauert den Tod seines Hallensprechers, früheren Nachwuchstrainers und langjährigen Spielers Conny Göbel. „Conny war weit mehr als ein Teil unseres Vereinslebens. Mit seiner lauten Stimme, seinem Humor und seiner offenen Art war er bei unzähligen Heimspielen präsent und begleitete uns ebenso auf vielen Auswärtsfahrten. Über mehrere Jahre hinweg stand er zudem als Übungsleiter einer jungen Mädchenmannschaft an der Seite unserer Spielerinnen und unterstützte sie mit großem Engagement. Er hat unseren Verein geprägt, Gemeinschaft gelebt und Menschen verbunden“, so der Verein in den sozialen Medien, wo auch ein Spendenlink für seine Familie geteilt wurde: https://gofund.me/f5523551a