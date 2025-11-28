Nach den beeindruckenden Heimsiegen gegen die Topfavoriten Apolda und Suhl wartet eine schwere Auswärtsaufgabe auf die Werrataler Handballer. Die HSG tritt am Samstag (18 Uhr) beim SV BW Goldbach/Hochheim an.
Reiten die Werrataler auch auswärts auf ihrer Erfolgswelle? Am Samstag geht es nach Goldbach, wo ein Spieler wartet, der in dieser Saison eigentlich das HSG-Trikot hätte tragen sollen.
Nach den beeindruckenden Heimsiegen gegen die Topfavoriten Apolda und Suhl wartet eine schwere Auswärtsaufgabe auf die Werrataler Handballer. Die HSG tritt am Samstag (18 Uhr) beim SV BW Goldbach/Hochheim an.