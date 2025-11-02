Den beiden Erfolgen vor heimischem Publikum ließen die Oberliga-Handballer der HSG Werratal am Samstag den ersten Auswärtssieg folgen. Beim LSV Ziegelheim gewannen die ohne ihren erkrankten Trainer Frank Ihl angetretenen Werrataler mit 32:29. Der sportliche Erfolg rückte dabei jedoch in den Hintergrund, denn eine Verletzung von Christopher Stölzner mit halbstündiger Unterbrechung der Partie machte der HSG-Truppe zu schaffen.