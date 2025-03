Handball-Oberliga: Hornissen trennen sich von Sadewasser

Handball-Thüringenliga „Wir sind totaler Außenseiter“

Am Samstag sieht Maic Sadewasser seinen alten Arbeitgeber wieder. Mit Goldbach/Hochheim kehrt der Hüne in die Suhler Wolfsgrube zurück. Zum ersten Mal in seiner Karriere ist das Nordlicht Trainer statt Spieler. Kann der „Insider“ Suhl/Goldlauter im Spitzenspiel der Handball-Thüringenliga schlagen?