Die Breitunger Handballfans werden am Samstag mit drei Spielen in Serie verwöhnt. Ab 15 Uhr tritt die zweite Herrenmannschaft der HSG im Sportzentrum an, gefolgt von der Damen-Reserve (17.15 Uhr, Die HSG I-Mädels hoffen mittags beim Top-Spiel in Behringen auf viel Unterstützung), ehe dann ab 19.30 Uhr die Oberliga-Herren den Tabellennachbarn SV Hermsdorf zum Spitzenspiel empfangen.