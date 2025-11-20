Einer knappen Auftaktniederlage in Mühlhausen im September ließen die Oberliga-Handballer der HSG Werratal in den vergangenen zwei Monaten fünf Siege in Serie folgen. Dabei schlugen die Breitunger in eigener Halle zuletzt nacheinander die beiden Regionalliga-Absteiger und somit als Titelfavoriten gehandelten Mannschaft des HSV Apolda sowie der HSG Suhl. Aktuell stehen die Werrataler auf Tabellenplatz drei, haben dabei jedoch eine Partie weniger bestritten als die Konkurrenz an der Tabellenspitze. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist hier also möglich. Doch was macht die HSG Werratal in dieser Saison so stark? Wir haben fünf Gründe gefunden.