Im Vorfeld der Partie sagte Trainer Frank Ihl, dass „Larifari-Handball“ seine HSG Werratal nicht weiterbringe. Im Kampf um die Spitzenplätze der Handball-Oberliga fiel das Heimspiel vom Samstag gegen den HSV Ronneburg somit unter die Kategorie Pflichtsieg. Und diese Aufgabe bewältigten die Werrataler insbesondere in der ersten Halbzeit souverän. Am Ende stand ein 34:24-Erfolg für die HSG, die sich damit als Teil des Spitzentrios hinter Suhl und Erfurt etabliert hat.