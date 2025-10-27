Zweiter Auftritt daheim für die Handballerinnen der HSG Werratal in der Thüringer Oberliga, doch gab es diesmal leider nichts zu holen. Nach einem Monat Pause empfingen die Werratalerinnen den letztjährigen Vizemeister SV Aufbau Altenburg, der im Sommer 2024 aus der Mitteldeutschen Oberliga abstieg und mit zwei klaren Siegen derzeit von der Tabellenspitze grüßt. Im Breitunger Sportzentrum kam für die Gäste ein dritter Sieg hinzu, die HSG unterlag mit 24:33.