Eine harte Trainingswoche lag hinter den Oberliga-Männern der HSG Werratal. Seit Montag befinden sie sich in der zweiten Vorbereitungsphase für die Mitte September beginnende neue Spielserie. In der vergangenen Woche gab es für den Kader drei Trainingseinheiten, die beim Test zum Abschluss der ersten Trainingswoche deutliche Spuren hinterlassen hatten. Kein Wunder! Die dritte Einheit der Eröffnungswoche hatte es am Freitagabend in sich. Trainer Adrian Wendlandt setzte Schnelligkeitsausdauertraining mit zehn Sprints über 80 Meter an, diese gehören nicht unbedingt zu den Lieblingsbeschäftigungen von Mannschaftssportlern. Dementsprechend schwer waren die Beine am Samstagabend im Spiel gegen den bayrischen Oberligisten. Da half auch das Vormittagstraining mit einem kleinen „Schiepchen“ in der Halle sowie in einem Volleyballspiel im Sand zur Auflockerung und Entspannung nur wenig.