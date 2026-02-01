Im Spiel der favorisierten Gastgeber gegen die frech aufspielenden Gäste aus der Landeshauptstadt war Handball aber erst mal Nebensache. Die Partie begann mit einer Schweigeminute für den in der vergangenen Wochen im Alter von nur 36 Jahren verstorbenen Conny Göbel. Der ehemalige Spieler und Nachwuchstrainer sowie Hallensprecher hätte sich über das Endergebnis sicher gefreut, denn seine HSG feierte einen knappen 33:31-Erfolg.