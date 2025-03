Sechs Spiele stehen für die HSG Werratal in dieser Saison noch an, davon lediglich zwei in eigener Halle. Das erste ist das Spitzenduell mit der Reserve des ThSV Eisenach am 5. April. Außerdem können HSG-Mannschaft und -Fans am 10. Mai mit dem letzten Saisonspiel gegen die HSG Saalfeld/Könitz im Breitunger Sportzentrum gemeinsam den Saisonabschluss feiern.