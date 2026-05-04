Hinter der in dieser Handball-Saison zumeist erfolgsverwöhnten HSG Suhl lagen zuletzt keine einfachen Wochen. Ende März verlor man erstmals zu Hause – 25:32 gegen Spitzenreiter Apolda – und der letzte, winzige Funken Hoffnung auf einen Machtwechsel in der Thüringer Oberliga erlosch. Es folgte ein Monat Spielpause, bevor es weiterging. Trotz allem sollte und musste die Motivation hochgehalten werden, um die Silbermedaille zu sichern.