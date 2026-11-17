Sie waren drauf und dran, den ungeschlagenen Tabellenführer der Handball-Oberliga mächtig zu ärgern. Doch am Ende lachte dann doch die HSG Suhl. Mit 34:33 (17:19) setzten sich die Südthüringer am Samstagabend (14. November 2026) beim SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim durch und behielten ihre weiße Weste, während die Gastgeber weiter im grauen Mittelfeld auf Platz acht festsitzen. Für die Waffenstädter war es der siebte Sieg im siebten Spiel. Als einziges Team der Liga bleiben die Schützlinge von Trainer Niels Greiner damit verlustpunktfrei.