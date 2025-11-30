Die Erfolgsserie der HSG Werratal setzt sich fort, am Samstagabend gelang den Breitunger Handballern mit einem 36:32-Sieg beim SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim der sechste Sieg in der Oberliga in Folge.
Nach den Heimsiegen gegen die Spitzenteams hält die HSG Werratal auch auswärts die Spannung hoch – das bringt am Samstag beim SV BW Goldbach/Hochheim Saisonerfolg Nummer sechs.
