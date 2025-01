Renars Uscins - der Verlässliche

Mit einer bemerkenswerten Unbekümmertheit hatte sich Uscins bei Olympia in die Herzen der deutschen Handball-Fans geworfen. Wer an das Sechs-Sekunden-Wunder von Lille denkt, kommt an Uscins nicht vorbei. Das DHB-Team saß schon fast im Bus zurück in die Heimat, als der 22-Jährige Deutschland nach einem Fehlpass der Franzosen im Viertelfinale in die Verlängerung rettete - und dort den umjubelten Siegtreffer erzielte. Regelmäßig ist Uscins Top-Torjäger - und längst nicht mehr aus dem Nationalteam wegzudenken.