"Ich bin sehr zufrieden damit, wie die Mannschaft gespielt hat. Das war sehr gut. Was mich besonders gefreut hat, war die Spielfreude, mit der die Jungs agiert haben. Sie hatten viel Spaß", sagte Alfred Gislason über den ersten Auftritt seiner Schützlinge seit den Sommerspielen in Paris. Und Kapitän Johannes Golla befand: "Wir waren von Beginn an sehr effizient. Es war ein guter Auftritt, mit dem wir die Leute begeistert haben."