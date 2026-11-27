Kiel - Handball-Nationalspieler Julian Köster muss vor der Heim-WM im Januar mehrere Wochen pausieren. Sein Verein THW Kiel teilte vor dem Bundesliga-Spiel beim Bergischen HC mit, dass der Rückraumspieler sich im Training eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen habe. "Ich weiß, dass Julian und unsere medizinische Abteilung alles dafür tun werden, ihn im Idealfall noch im Dezember wieder fit zu bekommen", sagte Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi.