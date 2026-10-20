Der Anruf vom Bundestrainer kam überraschend und hatte einen erfreulichen Inhalt: David Moré, Linksaußen von Handball-Bundesligist ThSV Eisenach, ist zum ersten Mal in das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft berufen worden. Neben dem 22-Jährigen darf auch der ein Jahr ältere Rückraumspieler Niklas Theiß von der HSG Wetzlar Auswahl-Luft schnuppern, wenn Chefcoach Alfred Gislason Anfang November zum Lehrgang bittet.