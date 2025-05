Am Samstag (10. Mai) gab es in der Suhler Wolfsgrube einiges zu feiern – auch die jüngsten Erfolge des Handball-Nachwuchses der HSG Suhl. So schloss die gemischte E-Jugend, der auch drei Mädchen angehören, die Saison am Samstagnachmittag als bestes Thüringer Team ab. Insgesamt kämpften in den drei Vorrundenstaffeln 46 Teams ums Weiterkommen.