Das nennt man perfektes Timing: Wenige Tage nach dem ersten Auswärtssieg der Saison in Minden und dem so gut wie gesicherten Klassenerhalt ist Matija Spikic Vater eines gesunden Sohnes geworden. Der kleine Lovro erblickte Anfang dieser Woche in Eisenach das Licht der Welt und ist schon jetzt der ganze Stolz seines Papas, der seit knapp zwei Jahren beim ThSV in der Handball-Bundesliga als Torhüter zwischen den Pfosten steht und sich zu einer unverzichtbaren Stütze der Mannschaft entwickelt hat.