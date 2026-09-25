"Juri hat sich am Mittwochabend bei unserem Pokalspiel den Knöchel verstaucht. Glücklicherweise war die Verletzung nicht so schwerwiegend, wie es auf den ersten Blick schien, sodass Juri voraussichtlich morgen in unserem Spiel gegen TMS Ringsted zum Einsatz kommen wird", teilte der Verein auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.