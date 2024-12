Kader benötigt "etwas Besonderes"

Bei zwei Topspielen vor der Brust kommt der Ausfall umso mehr zur Unzeit. Denn in der Champions League gastieren die Elbestädter am Mittwoch beim HBC Nantes (20.45 Uhr/ Dyn, Dazn), gegen die das Hinspiel im Oktober mit 28:32 vor heimischen Publikum verloren wurde. Am Sonntag steht dann in der Bundesliga das Spitzenspiel bei den Füchsen Berlin (18.00 Uhr/ Dyn) bevor, gegen die der Meister und Pokal-Sieger im Supercup zu Beginn der Saison mit 30:32 unterlag.