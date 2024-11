Hannover - Der SC Magdeburg bleibt weiter in der Ergebniskrise. Bei Hannover-Burgdorf unterlag der deutsche Doublesieger am Samstagabend vor 9.900 Zuschauern mit 27:28 (13:14). Bester SCM-Werfer war Omar Ingi Magnusson mit neun Toren. Magdeburg liegt in der Tabelle nun mit sechs Minuspunkten auf Rang fünf.