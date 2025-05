Handball: Magdeburger Nervenstärke kontert 15-Tore-Grgic

Nach dem Wechsel ging Magdeburg wieder in Front, doch die Elbestädter konnten sich wie in Hälfte eins zunächst nicht absetzen, weil sie im Angriff zu oft scheiterten. Knapp 20 Minuten vor dem Ende sah Philipp Meyer nach einem Foul an Magdeburgs Gisli Kristjansson die Rote Karte. Kurz danach führte der Meister erstmals mit vier Toren (25:21/44.). In der Schlussphase machten die Gäste das Spiel mit einem 4:0-Lauf zum 30:30 noch einmal spannend, doch die Gastgeber behielten die Nerven und die Punkte.