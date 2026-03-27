Magdeburg - Cheftrainer Bennet Wiegert vom SC Magdeburg will mit viel positiver Energie ins Ost-Derby gegen die Füchse gehen. "Wir freuen uns auf dieses Spiel – ohne Wenn und Aber. Das kommt jetzt einfach gut nach der Nationalmannschaftswoche gleich so einen extrem wertigen Gegner, ein extrem wertiges Spiel zu haben", sagte Wiegert vor dem Spitzensiel in der Handball-Bundesliga an diesem Samstag (16.05 Uhr/Dyn und ARD). "Die Freude darauf soll grenzenlos sein", ergänzte der Trainer vor dem Duell Erster gegen Zweiter.