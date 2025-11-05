Der Favorit aus Magdeburg begann konzentriert, führte früh mit drei Treffern (4:1/5.). Großwallstadt arbeitete sich in die Partie, profitierte dabei von gelegentlichen Konzentrationsschwächen des SCM, doch Magdeburg stellte auf 10:5 (13.). Die Spielkontrolle zu übernehmen gelang den Elbestädtern aber weiterhin nicht, zu häufig waren Ballverluste und technische Fehler. Folgerichtig forderte SCM-Trainer Bennet Wiegert "mehr Intensität" in einer Auszeit - und Magdeburg zog per 8:2-Lauf bis zur Pause davon.