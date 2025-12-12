 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Sport
  4. Regional

  6. Langsam wird’s ernst für Eisenach

Handball Langsam wird’s ernst für Eisenach

Die Eisenacher Handballer überzeugen kämpferisch, vergeben aber zu viele Chancen. Jetzt kommt Göppingen.

Handball: Langsam wird’s ernst für Eisenach
1
Langsam wird’s ernst: Eisenachs Felix Aellen, hier im Zweikampf Foto: Imago/Maximilian Koch

Die Handballer des ThSV Eisenach müssen in der Bundesliga weiter auf ihren ersten Auswärtspunkt warten. Das Team von Trainer Sebastian Hinze verlor am Donnerstagabend beim Bergischen HC mit 26:27 (11:14). Bei der achten Auswärtsniederlage in dieser Saison war Oskar Joelsson mit sieben Toren der beste Werfer der Thüringer, die nun bei 11:21 Punkten auf Tabellenrang 14 stehen.

Nach der Werbung weiterlesen

Beide Teams starteten mit hohem Tempo in die Partie. Nach sieben Minuten lagen die Eisenacher mit 6:5 vorn, blieben jedoch fast neun Minuten lang ohne weiteren Torerfolg, weil sie immer wieder am überragenden BHC-Torhüter Christopher Rudeck scheiterten. Die Gastgeber drehten die Partie, leisteten sich aber zu viele technische Fehler, um sich ein komfortableres Polster zu erspielen.

Nach dem Wechsel stellten die Eisenacher auf eine offensive Abwehr um und eroberten mit einem 4:0-Lauf eine 18:17-Führung (41.). In der Folge entwickelte sich ein umkämpftes Duell, in dem nicht nur Rudeck, sondern auch Eisenachs Torhüter Matija Spikic mehrfach glänzen konnte. Bis zum 24:24 (54.) stand die Partie auf Messers Schneide, ehe die Gastgeber vorentscheidend auf 27:24 (58.) davonzogen.

Langsam, aber sicher müssten die Eisenacher auch mal auswärts gewinnen, um die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt nicht zu nah herankommen zu lassen. Damit kann der ThSV gleich am Samstag beginnen, wenn er ab 20 Uhr die Mannschaft von Frisch Auf Göppingen in der heimischen Werner-Aßmann-Halle empfängt.

Mangelnde Konsequenz

Bei der Rückkehr an seine einstige Wirkungsstätte als Spieler und Trainer, hatte Sebastian Hinze gehofft, sein Team würde den Auswärtsbock endlich umstoßen. Mitte der zweiten Halbzeit schien es auch so, als die Eisenacher mit einer offensiven Deckung den Gastgebern einheizten und den 11:14-Pausenrückstand ausglichen. „Wir kreieren gute Chancen, agieren rassiger in der Abwehr, sind deutlich präsenter, lassen die Gastgeber nicht mehr zu ihrem Tempospiel kommen“, skizzierte Hinze diese Etappe. Stephan Seitz behauptete sich trotz Foulspiels zum 17:17 (39.). Oskar Joelsson, der insgesamt sieben Treffer markierte, versenkte gar zum 17:18 (41.). Als die Eisenacher in doppelter Überzahl auf dem Parkett standen, nutzten sie diese Phase nicht konsequent genug aus. Hinze: „Wir sind nur in der zweiten Halbzeit so aufgetreten, wie wir uns das vorgenommen hatten.“