Handball: Langsam wird’s ernst für Eisenach

Mangelnde Konsequenz

Bei der Rückkehr an seine einstige Wirkungsstätte als Spieler und Trainer, hatte Sebastian Hinze gehofft, sein Team würde den Auswärtsbock endlich umstoßen. Mitte der zweiten Halbzeit schien es auch so, als die Eisenacher mit einer offensiven Deckung den Gastgebern einheizten und den 11:14-Pausenrückstand ausglichen. „Wir kreieren gute Chancen, agieren rassiger in der Abwehr, sind deutlich präsenter, lassen die Gastgeber nicht mehr zu ihrem Tempospiel kommen“, skizzierte Hinze diese Etappe. Stephan Seitz behauptete sich trotz Foulspiels zum 17:17 (39.). Oskar Joelsson, der insgesamt sieben Treffer markierte, versenkte gar zum 17:18 (41.). Als die Eisenacher in doppelter Überzahl auf dem Parkett standen, nutzten sie diese Phase nicht konsequent genug aus. Hinze: „Wir sind nur in der zweiten Halbzeit so aufgetreten, wie wir uns das vorgenommen hatten.“