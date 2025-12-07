Der Sonneberger HV hatte am Samstag mit Schlusslicht HSG Hörselgau/Waltershausen einen eigentlich „leichten“ Gegner zu bespielen. Doch die Ängste der Südthüringer, dass ihnen genau dieser Umstand zum Verhängnis werden könnte, bewahrheitete sich vor heimischer Kulisse. Zwar gewann der aktuell Tabellenzweite am Ende doch noch mit 35:31 (19:15), doch der Gast ließ sich keineswegs abschlachten und überreichte auch keine vorzeitigen Weihnachtsgeschenke. Überragend bei den Sonnebergern wieder einmal Dinu Untu und Anatoli Bulov, die allein 19 der 35 Sonneberger Treffer erzielten. Eine genaue Spielanalyse folgt.