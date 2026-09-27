Nach einer Heimniederlage der Männer des Sonneberger Handballvereins (SHV) sah es aber zum Seitentausch nicht aus – im Gegenteil! In der ersten Spielhälfte führten die Gastgeber in der SBBS-Halle zwischenzeitlich mit sechs Toren Vorsprung; zum Pausenpfiff waren es beim 17:12 immer noch fünf Treffer. Doch nach dem Wechsel und vor allem in einer hektischen Schlussphase behielten die Gäste – bestückt mit sehr erfahrenen, aber auch sehr jungen Akteuren – die Nerven und gingen in der 48. Minute durch Marec Stupka mit 25:24 in Führung. Zuvor hatten sie nur zum Anwurf – beim 0:1 – in dieser Partie geführt. Jeffry Hippert gelang es in der 59. Minute schließlich, das entscheidende Siegtor für die Wartburgstädter zu erzielen, die dann den kostbaren Vorsprung clever über die Zeit retteten.