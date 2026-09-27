Nach einer Heimniederlage der Männer des Sonneberger Handballvereins (SHV) sah es aber zum Seitentausch nicht aus – im Gegenteil! In der ersten Spielhälfte führten die Gastgeber in der SBBS-Halle zwischenzeitlich mit sechs Toren Vorsprung; zum Pausenpfiff waren es beim 17:12 immer noch fünf Treffer. Doch nach dem Wechsel und vor allem in einer hektischen Schlussphase behielten die Gäste – bestückt mit sehr erfahrenen, aber auch sehr jungen Akteuren – die Nerven und gingen in der 48. Minute durch Marec Stupka mit 25:24 in Führung. Zuvor hatten sie nur zum Anwurf – beim 0:1 – in dieser Partie geführt. Jeffry Hippert gelang es in der 59. Minute schließlich, das entscheidende Siegtor für die Wartburgstädter zu erzielen, die dann den kostbaren Vorsprung clever über die Zeit retteten.
Handball-Krimi in Sonneberg Zu wenig: Sechs Tore mehr gegen Bundesliga-Reserve
Redaktion 27.09.2026 - 13:55 Uhr