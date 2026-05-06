Der Handball im Werratal hat eine große Tradition und erlebte viele Höhen und Tiefen. Eine Saison lang spielte die damalige SG Werratal 92 Anfang der 2000er Jahre sogar in der 2. Bundesliga – und dort auch gegen den großen ThSV Eisenach. Sportlich schafften die Südthüringer damals den Klassenerhalt, wirtschaftlich aber waren sie längst nicht so gut aufgestellt. Der Vereinsinsolvenz im Frühjahr 2005 folgte die Neugründung des bis heute bestehenden Vereins, der HSG Werratal 05.