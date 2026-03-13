Eisenach - Die Handballer des ThSV Eisenach haben im Kampf um den Klassenverbleib einen wichtigen Punkt erkämpft. Die Schützlinge von Trainer Sebastian Hinze rangen den Rhein-Neckar Löwen ein 29:29 (14:12)-Unentschieden ab. Den größten Anteil am Punktgewinn hatten Felix Aellen (7/1) und Stephan Seitz (6). Für die Gäste erzielten David Moré (7/3) Edwin Aspenbäck (6), Jannik Kohlbacher und Dani Baijens (je 5) die meisten Tore.
Handball Joelsson rettet Eisenach Punkt gegen Rhein-Neckar Löwen
dpa 13.03.2026 - 21:26 Uhr