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  6. Joelsson rettet Eisenach Punkt gegen Rhein-Neckar Löwen

Handball Joelsson rettet Eisenach Punkt gegen Rhein-Neckar Löwen

Die Eisenacher beweisen erneut ihre Heimstärke, verspielen aber gegen die Rhein-Neckar Löwen einen Vorsprung von fünf Toren. Immerhin springt noch ein Unentschieden heraus.

Handball: Joelsson rettet Eisenach Punkt gegen Rhein-Neckar Löwen
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Dominik Solak traf gegen die Rhein-Neckar Löwen einmal. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Eisenach - Die Handballer des ThSV Eisenach haben im Kampf um den Klassenverbleib einen wichtigen Punkt erkämpft. Die Schützlinge von Trainer Sebastian Hinze rangen den Rhein-Neckar Löwen ein 29:29 (14:12)-Unentschieden ab. Den größten Anteil am Punktgewinn hatten Felix Aellen (7/1)  und Stephan Seitz (6). Für die Gäste erzielten David Moré (7/3) Edwin Aspenbäck (6), Jannik Kohlbacher und Dani Baijens (je 5) die meisten Tore.

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Die Hausherren verschliefen den Start und lagen nach 21 Minuten mit 7:9 zurück. Eisenachs Trainer Hinze nahm eine Auszeit. Danach fanden die Hausherren ihren Spielfaden und zogen mit 11:10 (25.) in Front. Diese Führung bauten die Eisenacher bis zur 35. Minute auf 18:13 aus. Doch der Vorsprung schmolz dahin. Fünf Minuten vor dem Abpfiff zogen die Löwen mit 27:26 in Front. Oskar Joelsson rettete mit seinem dritten Treffer zum 29:29 den Eisenachern kurz vor Schluss wenigstens noch einen Punkt.