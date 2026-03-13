Handball: Joelsson rettet Eisenach Punkt gegen Rhein-Neckar Löwen

Die Hausherren verschliefen den Start und lagen nach 21 Minuten mit 7:9 zurück. Eisenachs Trainer Hinze nahm eine Auszeit. Danach fanden die Hausherren ihren Spielfaden und zogen mit 11:10 (25.) in Front. Diese Führung bauten die Eisenacher bis zur 35. Minute auf 18:13 aus. Doch der Vorsprung schmolz dahin. Fünf Minuten vor dem Abpfiff zogen die Löwen mit 27:26 in Front. Oskar Joelsson rettete mit seinem dritten Treffer zum 29:29 den Eisenachern kurz vor Schluss wenigstens noch einen Punkt.