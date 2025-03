Als am Sonntag um 17.25 Uhr das Regionalliga-Heimspiel der HSG Suhl gegen die Gäste des HC Glauchau/Meerane abgepfiffen wurde, zeigte die Anzeigetafel ein 23:23-Unentschieden an. Ein Ergebnis, mit dem beide Mannschaften aufgrund des Spielverlaufes und der aktuellen Tabellenkonstellation nicht wirklich zufrieden sein konnten. Nachdem am Vortag, 29. März, auch noch Oebisfelde mit einem 29:26-Sieg in Staßfurt zwei Punkte im Abstiegskampf gesammelt hatte und somit in der Tabelle an Suhl und Glauchau vorbeizog, zählte für beide Mannschaften in der Suhler Wolfsgrube eigentlich nur ein Sieg.